Jugendlicher aus der Schweiz klaute Taxi vor Salzburger Bahnhof

Die Lust, einfach mit einem Auto wegzudüsen, dürfte einen jungen Schweizer Mittwochfrüh am Platz vor dem Salzburger Hauptbahnhof übermannt haben.

Der skurrile Autodiebstahl ereignete sich kurz vor 8 Uhr in der Früh am Taxistandplatz vor dem Bahnhof. Ein Taxler war gerade dabei die Gepäckstücke seiner Fahrgäste auszuladen, als ein zunächst Unbekannter in das Fahrzeug sprang und damit in Richtung Itzling davonsauste. Der Mann verständigte sofort aufgeregt die Polizei.