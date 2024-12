Jugendliche in der Krise: „Sie haben noch so viel Leben vor sich“

Sie leiten seit neun Monaten die Kinder- und Jugendpsychiatrie am Linzer Kepleruniklinikum. Was sind Ihre ersten Schlüsse?

Wie haben sich die Fälle im Laufe der Jahre verändert?

Wir haben immer mehr junge Menschen, die drogenabhängig sind, das beginnt mit 12, 13 Jahren. Es gibt auch eine deutliche Zunahme bei der Magersucht, da haben sich die Zahlen zum Teil verdreifacht. Das hängt unter anderem mit den Körperbildern zusammen, die in sozialen Medien transportiert werden.

Was brauchen diese Kinder und Jugendlichen?

Alle suchen Beziehung, Kinder brauchen Kontakte und Austausch. Sie wollen gute Freunde und gemeinsam etwas erleben.

Wie viele Patientinnen und Patienten haben Sie aktuell?

36 Betten sind am Neuromed Campus belegt, 12 am Med Campus, dem früheren AKH, sieben in der Tagesklinik. Wir sind überbelegt. Wir beobachten, dass mit Schulbeginn die Zahl der Patientinnen und Patienten massiv zunimmt. Druck, Stress, in einer Klasse bestehen zu müssen, Versagensängste, Mobbing spielen da stark hinein. In den Sommermonaten ist unsere Abteilung entlastet.