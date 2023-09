Jugend Medienstudie in OÖ: Eltern unterschätzen Mobbing im Internet

Im Kontakt untereinander haben die Messenger-Dienste mit 88 Prozent die persönlichen Kontakte zu Freundinnen und Freunden (82 Prozent) bereits überholt.

Dabei ist der oö-Jugend der persönliche Kontakt besonders wichtig. Zwar verbringen 31 Prozent ein bis drei Stunden auf der Plattform Tiktok oder auf Youtube, aber 91 Prozent halten persönliche Treffen für eine gute Freundschaft für wichtig oder sehr wichtig – also für unverzichtbar.

Freundschaftspflege auf Platz 1

Das zeigt auch, dass Freundschaften immer noch auf Platz 1 beim Ranking der jugendlichen Interessen liegt, wenn auch um drei Prozent seit 2021 auf 62 Prozent gesunken. Auf den hinteren Plätzen landen Kultur, Wirtschaft und Politik.

Auffallend stark gestiegen ist bei den Lieblingsbeschäftigungen seit 2021 das Spielen am Computer, vor allem bei den Burschen hat es das Treffen mit Freunden überholt.

Täglich verbringen die Jugendlichen etwa 80 Minuten mit Kurzvideos und Clips im Internet, in etwa eine Stunde mit Streaming-Diensten und knapp 40 Minuten mit klassischen Fernsehsendern.

Beim Lieblingskanal denken die jungen Menschen in OÖ an Netflix, YouTube, Amazon Prime, Instagram, TikTok und Snapchat – nicht aber an klassische Fernsehsender.