Jörg Haiders Seebühne soll "versenkt" werden

Der Großteil der Summen ist an die Bundesforste zu entrichten, denen der Wörthersee gehört. "In einem Jahr wird der Betrag sogar auf 71.000 Euro jährlich ansteigen." Daher werde sich am Dienstag der Stadtsenat mit diesem Thema befassen: Mathiaschitz: "Meine Empfehlung geht eindeutig in Richtung abreißen." Das überrascht nicht, gilt sie doch seit Jahren als Gegnerin der Seebühne. Sie hat sich sogar schon mit den drohenden Kosten des Abrisses befasst. "Die sollten nicht allzu hoch sein. Eine Prüfung hat ergeben, dass einige Teile verwertet werden können."