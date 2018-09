Jetzt kommt die vierte Generation

„Das Mistvieh hat es wirklich drauf.“ Fast schwingt so etwas wie Bewunderung in der Stimme von Herbert Stummer, dem zuständigen Borkenkäfer-Experten in der burgenländischen Landwirtschaftskammer, mit, wenn er über den Borkenkäfer spricht. „Ein Käfer pro Baum reicht. Der sendet Sexuallockstoffe aus und signalisiert: Das Hotel ist eröffnet.“

Innerhalb von wenigen Tagen ist der befallene Baum voll mit Käfer und zum Absterben verurteilt. Ein Schicksal, das im Vorjahr für eine Schadholzmenge von 3,5 Millionen Festmeter sorgte – österreichweit. Allein in Niederösterreich dürfte heuer dieselbe Menge anfallen, aus Oberösterreich werden aktuell 500.000 Festmeter gemeldet.

Im tiefer gelegenen Burgenland kennt man die Problematik schon seit Jahren und hat damit leben gelernt. „Jetzt verschiebt sich die Problematik eben in die höheren Lagen“, sagt Matthias Grün, Forstdirektor bei der Esterhazy Betriebe GmbH. Dass die Situation im Burgenland heuer nicht so schlimm ist wie in den Vorjahren, erklärt Stummer mit den teilweise heftigen Niederschlägen im Frühjahr. „Mit ausreichend Nässe versorgt können Fichten mehr Harz ausbilden. Das ist ihr natürlicher Schutz gegen die Borkenkäfer.“