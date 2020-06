Scheinhinrichtung in der Wüste

Neubauers Übertritt hätte dramatischer nicht sein können. Er wurde laut News in die Wüste geschleppt und musste dort niederknien. Dann wurde eine Waffe geladen, und Neubauer wurde gefragt, ob er zum Islam übertreten wollte. In Erwartung des Todes war er natürlich dazu bereit. „Ich wäre in diesem Moment zu jeder Religion übergetreten.“ Neubauer sprach auf Arabisch die erforderlichen Koran-Verse. „Sie schienen glücklich, führten mich zum Wagen, und wir fuhren zurück.“

Glücklich waren die Entführer – da waren sich die Geiseln nachher in ihrer Beurteilung einig – weil sie Pluspunkte für das „Paradies“ sammeln wollten. Und die bekommt man angeblich, wenn man einen „Ungläubigen“ zum Islam bekehrt. Auch wenn man ihn nachher erschießt.

Neubauer wurde zwar fortan „Bruder“ genannt. Er wurde aber auch wegen seiner Tränen verhöhnt. „Du bist kein guter Muslim. Ein guter Muslim weint nicht. Auch nicht, wenn er stirbt.“ Seine Situation verbesserte sich durch den Übertritt zum Islam nicht. Er blieb in einem Kellerraum, in dem man nicht stehen konnte, und in dem ständig Skorpione, Schlangen und Spinnen abzuwehren waren.

Donnerstag traten auch die beiden finnischen Geiseln wieder an die Öffentlichkeit. Sie fühlten sich besser behandelt als der Österreicher. Sie mussten keine Scheinhinrichtungen erdulden. Sie vermuten, dass die Entführer mit El Kaida sympathisierten.