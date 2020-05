Jeder dritte Alpintote ist Deutscher

Tirol

Bei derWerbung, die jenes Bundesland anpreist, in dem es mit über 1000 Bergunfällen die größte Häufung gibt, sieht man keinen zusätzlichen Handlungsbedarf: „Wir setzen bereits ein Bündel an Maßnahmen um, um darauf hinzuweisen, dass die Berge ein Naturraum sind, in denen man auch gewissen Gefahren ausgesetzt ist“, sagt GeschäftsführerJosef Margreiter. Die Hotellerie sieht er in keiner besonderen Verantwortung. „Wir möchten hier nicht unsere Betriebe generell in die Pflicht nehmen, sondern appellieren auch an die Eigenverantwortung der Gäste, dass sie sich über die Bedingungen informieren, ehe sie in den Bergen unterwegs sind.“

Abseits der hohen Zahl an verunfallten Deutschen bietet die gestern veröffentlichte Statistik aber auch positive Überraschungen. Während die Zahl der Unfälle in Österreichs Bergen leicht (plus vier Prozent) gestiegen ist, konnte bei der Zahl der Bergtoten im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang verzeichnet werden. Haben 2012 österreichweit 156 Menschen ihr Leben im alpinen Gelände während der Sommermonate verloren, waren es heuer 135.