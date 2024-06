"Jede_ Frau": Warum sexualisierte Gewalt allgegenwärtig ist

"Die Hierarchisierung führt dann aber dazu, dass viele Formen der Gewalt heruntergespielt werden", sagt Lavoyer. "Der Satz, den ich in der Opferhilfe am häufigsten gehört habe war ,Mir ist etwas passiert, aber es ist sicher nicht so schlimm wie das, was anderen Frauen geschehen ist."

Früh ansetzen

Catcalling löse sicher nicht das gleiche Leid aus wie sexualisierte Kriegsgewalt, ist es Lavoyer wichtig zu betonen. Aber es mache wenig Sinn es auseinanderzudividieren, denn die Ursachen seien dieselben: patriarchale Machtstrukturen. Oder, wie Lavoyer im Buch schreibt: "Cis Männer, die im Selbstverständnis aufwachsen, dass Frauen ihnen ihre Aufmerksamkeit, ihre Liebe und ihren Körper schuldeten."

Vereinfacht gesagt heißt das also: Wolle man also die Vergewaltigung verhindern, müsse man viel früher ansetzen - schon beim sexistischen Kommentar beim geselligen After-Work-Bier.

Die gesunde Wut

"Frauen wird das Lesen des Buches wohl wütend machen", sagt sie, "aber ich finde, Wut kann sehr konstruktiv sein." Frauen werde in ihrer Erziehung gerade diese Emotion abtrainiert, die so wichtig wäre, sich zu wehren. "Aber mit lieb sein und niemandem auf den Schlips treten, wird kein gesellschaftlicher Wandel herbeigeführt."

Auch Männer will Lavoyer mit ihrem Buch aktivieren, das die Rape-Culture unserer Gesellschaft auch anhand zahlreicher aktueller Beispiele erklärt. "Viele meinen, dass sie mit der Aussage ,Ich bin nicht übergriffig' schon genug gegen sexualisierte Gewalt getan haben. Dabei ist das wirklich nur das absolute Minimum."

"Jeder Mann"

Denn das Buch könne auch "Jeder Mann" heißen, wie sie sagt. "Wenn man als Mann nicht selbst auf irgendeine Art schon Grenzen verletzt hat, dann hat man weggeschaut, als es andere taten - und nichts dagegen getan."

Das zu erkennen und das nächste Mal etwas zu sagen, wenn der Kumpel sich Frauen gegenüber übergriffig verhält, sei schon ein erster, wichtiger Schritt. Denn Männer, die bereit seien, gegen andere Männer aufzustehen, gebe es immer noch viel zu wenig.