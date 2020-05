Jahr der Herausforderung für Winzer

Die Blaufränkisch-Lese im Mittelburgenland ist voll im Gange. "Mit bis zu 30, 40 Prozent weniger Ertrag müssen wir rechnen", sagt Albert Gesellmann aus Deutschkreutz. Dennoch zeigt er sich optimistisch: "Die Lese ist besser als erwartet. Mit einem fruchtigen Blaufränkisch rechnen wir."

Hauptanteil an der österreichischen Weinernte hat Niederösterreich. Statt der erhofften 1,6 Mio. Hektoliter Erntemenge dürften heuer "bloß" 1,4 Mio. in die Keller kommen. Vom Grünen Veltliner gibt es bis zu 20 Prozent weniger als 2013.

Konkrete Vorhersagen sind schwierig. Denn während in Carnuntum, in der Thermenregion und in Großteilen des Weinviertels die Lese so gut wie abgeschlossen ist, warten die Winzer im Kremstal oder in der Wachau noch zu. Um den Trauben die für hochkarätige Weine – in erster Linie Grüne Veltliner und Rieslinge – notwendige physiologische Reife und höhere Zuckergrade zu ermöglichen, wird erst Ende Oktober oder gar erst im November gelesen. Smaragde bzw. Reserven werde es sicher geben, bloß nicht in großen Mengen, heißt es.

In Wien, wo Hagelunwetter im Sommer vor allem am Nussberg für schwere Schäden sorgten, hatte man quasi Glück im Unglück. "Weil der Hagel die Weingärten massiv ausdünnte, hängen die Trauben lockerer. Deshalb haben wir nicht so viel Fäulnisdruck wie anderswo", erläutert Winzer Gerhard Lobner vom Weingut Mayer am Pfarrplatz. Die Qualität der Weine – allen voran der Gemischte Satz – sei angesichts der Umstände "überraschend gut". Auf Grund des Hagels sei je nach Lage aber mit 25 bis 30 Prozent Einbuße zu rechnen.