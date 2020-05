Kärntner Polizei bei Party in Lignano im Einsatz

Die österreichischen Beamten in Lignano sind uniformiert, tragen Pistolen und Pfefferspray. "Sie haben aber keine Exekutivgewalt", betont Dullnig. Freitagnachmittag wurden Hermann Kogler, Hans Burgstaller und Belinda Lanza vom italienischen Kontaktbeamten Capitano Alberto Adami in Lignano in Empfang genommen. Gemeinsam mit ihren Kollegen absolvieren sie nun bis am Montag Streifenfahrten – vorwiegend abends und in der Nacht.

"Noch machen Tausende Jugendliche nur Party, bisher sind keine gröberen Ausschreitungen zu verzeichnen. Der Höhepunkt wird aber traditionell erst Samstagabend erwartet", sagt Kogler.