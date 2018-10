Invasion der gefährlichen Exoten

Vergangene Woche wurde bekannt, dass ein Mann an der tschechischen Grenze am West-Nil-Virus erkrankt war. Außerdem herrschte Aufregung um die Verbreitung der südrussischen Tarantel in Österreich. Doch was ist dran an der Sorge, dass sich exotische Krankheiten und Tiere in Österreich ausbreiten?

„Das West-Nil-Virus spielt erst seit 2004 in Europa eine Rolle. Es dürfte mit Zugvögeln eingeschleppt worden sein, ähnlich wie das Usutu-Virus 2001“, sagt der Virologe Norbert Nowotny von der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Beide Viren können Krankheiten bei Vögeln und Säugetieren, inklusive des Menschen, auslösen. „Auch werden beide Viren durch Stechmücken übertragen. In ihnen kann das Virus auch überwintern. Heuer beobachten wir weit mehr West-Nil- und Usutu-Fälle als in den Vorjahren, was vermutlich an den für Gelsen optimalen Bedingungen lag. Durch den frühen Temperaturanstieg im Frühling konnten sie sich relativ zeitig zu vermehren beginnen. Und wenn es mehr Gelsen gibt, gibt es auch mehr Viren“, erklärt Nowotny.

80 Prozent der West-Nil-Virus-Infektionen verlaufen asymptomatisch und bleiben ohne Symptome. Nur 20 Prozent der Menschen, die sich infizieren, entwickeln eine fieberhafte Erkrankung, das sogenannte West-Nil-Fieber. „Und nur etwa eine von 150 infizierten Personen zeigt einen schweren Krankheitsverlauf, zumeist eine Infektion des Gehirns“, sagt Nowotny. Das Virus kommt bislang nur im Osten Österreichs vor. Insgesamt gab es dieses Jahr hierzulande 24 bestätigte West-Nil-Virus-Infektionen.