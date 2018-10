Wirtschaftliche Probleme durch neue Tierarten

Es gibt zwei Gründe, warum „neue“ Tierarten nach Österreich einwandern. Einerseits ändern sich die klimatischen Bedingungen und die Tiere finden neue Lebensräume. Andererseits schleppt sie der Mensch ein und vom jeweiligen Ankunftsland breiten sich die Arten dann in anderen Ländern aus – und vertreiben mitunter heimische Arten .

Zweiterer Fall trat beim asiatischen Marienkäfer ein. „Es ist ein ganz dramatisches Beispiel. Er wurde bewusst in die Niederlande geholt, um in Gewächshäusern effizienter Blattläuse zu vertilgen. Binnen weniger Jahre hat er ganz Europa eingenommen“, sagt Christian Komposch, Geschäftsführer vom Ökoteam. „Aus ökologischer Sicht ist es das gute Recht von Tieren, in andere Länder einzuwandern. Wenn allerdings der Mensch neue Tiere bringt, greift er massiv in das Ökosystem ein“, fährt der Experte fort. Der heimische Marienkäfer verschwindet durch die Präsenz seines asiatischen Artgenossen.

„Jetzt im Herbst und Winter sammeln sie sich in Massen und überwintern an den Wänden und in Kellern“, sagt Komposch. Die asiatischen Marienkäfer neigen zu Massenansammlungen. Das hat auch wirtschaftliche Auswirkungen. „In Weinbaugebieten ziehen sie sich etwa in Weinreben zur Überwinterung zurück. Wenn man sie angreift, geben sie eine gelbe Substanz und einen markanten Geruch ab“, fährt Komposch fort. „Wenn viele Marienkäfer mit den Weintrauben mitgepresst werden, werden Sekrete abgegeben, wodurch der Wein dann nach Marienkäfern schmeckt.“ Dies sei in Weinregionen ein ernst zu nehmendes wirtschaftliches Problem.