Internet-Liebe entpuppte sich als Betrüger: Salzburgerin verlor 190.000 Euro

Die 40-Jährige hat dem „Ingenieur“ in mehreren Tranchen die 190.000 Euro auf ein Konto in Nigeria überwiesen – in der Meinung, sie investiere in die „gemeinsame Zukunft“, berichtet Polizeisprecherin Eva Wenzl. Als die Salzburgerin misstrauisch geworden war, brach der vermeintliche, zukünftige Lebenspartner den Kontakt ab.

Die Kommunikation erfolgte laut Salzburger Polizei ausschließlich über Telefon und mittels Chatten im Internet. „Es wurde nicht geskypt, es gab kein Bild, lediglich einen Schreibverkehr“, erzählt Wenzl.

Vermutlich gehörte der Betrüger der sogenannten „ Nigeria Connection“ an, die Massenmails mit falschen Versprechungen, Erbansprüchen und Gewinnzusagen an potenzielle Opfer verschickt.



Auch die Masche mit der vorgegaukelten Beziehung ist nicht neu. „Love-Scamming“ oder „Romance-Scamming“ werden Anbahnungsversuche in Sozialen Netzwerken wie Facebook bezeichnet, bei denen Kriminelle den Betroffenen viel Geld herauslocken wollen. Die Polizei glaubt, dass es eine hohe Dunkelziffer an Opfern gibt, da vielen die Sache peinlich ist.