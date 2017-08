Internationale Drogenbande in Österreich und Belgien zerschlagen

In Österreich und Belgien ist ein internationaler Drogenschmugglerring zerschlagen worden. Bei den Mitgliedern der Bande wurden 82 Kilo Sucht- und Streckmittel, rund 875.000 Euro Bargeld, Schusswaffen und teils speziell präparierte Fahrzeuge sichergestellt. Vier Täter wurden in Österreich bereits verurteilt, hieß es am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Bundeskriminalamt (BK) in Wien.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamts (LKA) Niederösterreich und des BK waren bereits früher abgeschlossen als im Ausland. Nach Hinweisen auf die türkisch-kurdische Gruppierung Ende November 2016 gab es kurz darauf eine Hausdurchsuchung in Wien. Dabei wurden 1,8 Kilogramm Heroin, 1,8 Kilo Streckmittel und etwa 75.000 Euro sichergestellt.

Der Rest der Drogen - darunter auch Kokain und Ecstasy - wurde im Ausland beschlagnahmt. Das Suchtgift wurde auch nach Deutschland, Frankreich, in die Niederlanden und die Schweiz geschmuggelt.