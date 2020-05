Nachbarn helfen in Litschau

Während andere Gemeinden die Aufnahme von Asylwerbern ablehnten, bereiteten Bürgermeister Rainer Hirschmann ( ÖVP) und der neue Integrations-Stadtrat Gerhard Holzwerber ( SPÖ) alles für die Unterbringung von Syrern und Irakern in Litschau, Bezirk Gmünd, vor. "Diese Menschen brauchen unsere Hilfe. Denn klar ist, keiner lässt freiwillig seine Familie zurück und flüchtet in ein fremdes Land", sagte Hirschmann. Seit die Flüchtlingsunterkunft am Hauptplatz geschaffen ist, funktioniert die Integration vorbildlich.