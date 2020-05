Gleisdorf: Kultur führt zusammen

Eine ehrenamtliche Gruppe aus Lehrern bietet Deutsch- und Englischkurse an. Zusätzlich können Asylwerber Sporthallen zu bestimmten Zeiten nützen, es gibt Malkurse und Wanderausflüge. Ein Asylwerber wurde auch schon in den Chor aufgenommen, eine Vernissage mit Werken von Asylwerber läuft gerade in der Gleisdorfer Innenstadt. Die Gemeinde bietet wo möglich stundenweise Arbeit in Wirtschaftshof oder Stadtgärtnerei.