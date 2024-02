Maliha Mudabber (21) aus Afghanistan kam 2016 nach Wien. Sie war im Jugendcollege und holte dort den Pflichtschulabschluss nach. Jetzt besucht sie die HTL-Abendschule, in einem Jahr will sie Matura machen - und dann Bauingenieurin werden

75 Millionen Euro

Das seit 2016 bestehende Angebot richtet sich an junge „Konventionsflüchtlinge und subsidiär Schutzberechigte“, kurz: alle Asylberechtigte, und ist ein Schulersatz für Menschen, die für die Pflichtschule zu alt sind. (Im Kasten rechts kommen zwei junge Frauen zu Wort, die das Jugendcollege bereits erfolgreich absolviert haben, Anm.)

Das College wird auf zwei Levels angeboten. Variante „Basic“ vermittelt neben Deutschkenntnissen bis A2-Niveau auch Basiswissen in Mathematik und Englisch sowie Infos zu Alltag und beruflichen Möglichkeiten in Österreich. Auch Lehrwerkstätten, IT-Kurse etc. sind im Angebot.

Der „Advanced“-Modus richtet sich an fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler und endet im Idealfall mit dem Pflichtschulabschluss.

„Wir sind sicher, dass dieses Programm die Integration verbessert“, sagt Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher. Der Bund stellt dafür zusätzlich 75 Millionen Euro bereit, davon gehen etwa 50 Millionen nach Wien, wo bei Weitem die meisten Betroffenen ansässig sind.

Österreichweit waren zuletzt 44.499 Asylberechtigte beim AMS vorgemerkt, 74 % davon in Wien, 25 % unter 25 Jahre alt. In Wien sind also etwa 8.000 junge Menschen mit Fluchterfahrung arbeitslos. Für diese gab es bisher rund 900 Schulcollege-Plätze. Bald werden es 5.000 sein, darunter 1.000 Plätze für Jugendliche im Status des Asylverfahrens, bei denen also nicht sicher ist, ob sie bleiben dürfen.