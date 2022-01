Innsbrucker Nachtleben in Not: Geldspritze gegen das Club-Sterben

Die Club Commission forderte bereits vor einem Jahr ein Hilfspaket von 600.000 Euro, damit die Szene überleben kann. Im Gemeinderat folgte eine Unterstützungszusage über 150.000 Euro. Die war allerdings daran gekoppelt, dass auch Land Tirol und Wirtschaftskammer mit ins Förderboot steigen, was jedoch nicht passierte.

Nun kommt aber endlich Bewegung in die Sache. Wie Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne) am Mittwoch nach dem Stadtsenat mitteilte, wurde in der Sitzung beschlossen, den Betreibern die versprochenen 150.000 Euro zukommen zu lassen. In einer Arbeitsgruppe soll noch der Verteilungsschlüssel fixiert werden.

Mehrere Lokale für immer zu

„Ich hoffe, dass spätestens der Februar-Gemeinderat das absegnet“, so Willi. Kultur-Stadträtin Uschi Schwarzl (Grüne) zeigte sich erfreut: „Die Clubkultur ist für eine junge Stadt wie Innsbruck sehr wichtig.“ In der gibt es immerhin mehr als 30.000 Studierende, was auch dazu beigetragen hat, dass ab den 1990er-Jahren eine bunte Szene entstanden ist.

„In Innsbruck gibt es bereits fünf oder sechs Lokale, die zugemacht haben“, sagt Lordick. Die Corona-Krise hat also bereits eine Schneise im Nachtleben geschlagen.