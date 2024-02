Innsbruck-Wahl: Neos forcieren Stadtseilbahn und Carsharing

Dass die Bäume für die Neos bei den Gemeinderatswahlen im April wohl nicht in den Himmel wachsen, ist auch Spitzenkandidatin Julia Seidl klar. Man müsse angesichts „der Lage in Innsbruck“ – voraussichtlich treten 13 Listen an – „realistisch sein“, erklärte die pinke Gemeinderätin am Dienstag bei einer Präsentation von Programmschwerpunkten mit vier weiteren Kandidaten.

Die Neos sind die einzige im Gemeinderat vertretene Nationalratspartei, die sich in den vergangenen sechs Jahren nicht gespalten hat – das betont auch Seidl. Bei nur zwei Mandataren allerdings aber keine große Kunst. Als Ziel für die anstehenden Wahlen nennt sie „stärker werden“.