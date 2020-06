Studentenparty endet mit Fenstersturz

Die zwei Deutschen (22) fallen aus dem dritten Stock eines Mehrparteienhauses in der Sillgasse in die Tiefe. Einer schlägt auf dem Asphalt auf. Der andere fällt auf eine Verkehrstafel. Beide werden mit schweren multiplen Verletzungen in die Innsbrucker Klinik gebracht. „Einer der beiden ist derzeit stabil, der andere befindet sich in kritischem Zustand und wird seit Stunden von mehreren Teams operiert“, fasste Klinik-Sprecher Johannes Schwamberger am Dienstag gegenüber dem KURIER den Zustand der beiden Patienten zusammen, die auf unterschiedlichen Intensivstationen versorgt wurden.