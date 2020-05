Mädchen nach Routine-OP schwer behindert

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 56-Jährigen vor, trotz Verabreichung mehrerer Narkosemittel (unter anderem Propofol) in teils sehr hoher Dosierung und festgestelltem Sauerstoffmangel das Kind nicht ausreichend überwacht zu haben. Die Kombination und Dosierung der Medikamente für die Narkose seien völlig normal gewesen, meinte der Anästhesist hingegen. Das Kind habe nach der Operation nur „etwas länger nachgeschlafen“.

Der Mediziner gestand zwar ein, dass es eine Dokumentationslücke in der Überwachung gibt. Die klafft zwischen jener Zeit, in der Nadina vom OP-Tisch in ein Kinderbett verlagert wurde und der Aufnahme des Mädchens in der Aufwachstation. „Ich war ständig bei Nadina. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit“, meinte der Arzt auf die Frage, ob er das Kind immer im Auge behalten hat.

Kritische Fragen musste er sich auch zu den protokollierten Werten anhören. Dabei ging es vor allem um die Sauerstoffsättigung. Die sei zwar nach dem problemlosen Extubieren nicht „befriedigend“ gewesen, sagte der Angeklagte. Man habe aber Sauerstoff über eine Maske verabreicht. „Die Werte waren immer im normalen Bereich“, versicherte er.

Erst im Nachhinein habe er von Herzdefekten erfahren, die das Kind offenbar hatte. „Ich wüsste selbst gerne, was die wirkliche Ursache von Nadinas jetzigem Zustand ist“, meinte der Anästhesist. Er bedauere den Zustand des Mädchens sehr und sei daran interessiert aufzuklären, was damals passierte, fügte er hinzu.

Nadina leidet laut dem Anwalt der Familie unter anderem an tief greifenden Entwicklungs- und komplexen Wahrnehmungsstörungen, einer zerebralen Sehstörung und einer schweren Epilepsie mit therapieresistenten Krampfanfällen. „Die Eltern brauchen finanzielle Unterstützung und man hat sie hier zuerst gegen eine Wand rennen lassen“, kritisierte die Staatsanwältin gestern.