Innsbruck: Grüner Stadtchef in Nöten

Zuletzt versuchte Willi einen Befreiungsschlag, der vorerst jedoch gescheitert scheint. Wie berichtet, schob der Bürgermeister seiner Vorgängerin die politische Verantwortung für das Patscherkofel-Debakel zu, das zunehmend auch sein Image beschädigt. Gemeinsam mit der Opposition wählten die Grünen Oppitz-Plörer als erste Vize-Bürgermeisterin ab.

Doch das Kalkül, dass diese sich aus der Politik zurückzieht oder von ihren Leuten gestürzt wird, erfüllte sich nicht. Vielmehr wurde Oppitz-Plörer von ihrer Fraktion wieder als (nunmehr nicht amtsführende) Stadträtin bestellt.

Willi steckt in dem Machtpoker in der Sackgasse und übt sich in Zweckoptimismus: „Mir wäre es am liebsten, dass FI jemand anderen als Vize-Bürgermeister nominiert und die Ressorts übernimmt.“ Kommende Woche soll es Gespräche zwischen beiden Seiten geben, die betonen, die Koalition fortführen zu wollen.