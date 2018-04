Innsbruck: Grüne Vizebürgermeisterin tritt aus Partei aus

Wili "bedauert" Parteiaustritt

Georg Willi hat am Freitag den Parteiaustritt von Pitscheider "bedauert". Der Satz den Pitscheider als Stein des Anstoßes nahm, habe sie "missverstanden", erklärte Willi der APA: "Es ist mir selbstverständlich ein Anliegen, gegen jede Form der Diskriminierung einzutreten."

Er habe mit der Aussage nur hervorheben wollen, dass der Kampf für leistbares Wohnen, soziale Sicherheit und gute Ausbildung "zentrale" Inhalte der Grünen seien, und dass das auch verstärkt kommuniziert werden müsse. "In der Außenwirkung war das in der Vergangenheit nicht immer so", argumentierte Willi. Dort seien die Grünen jedoch eher mit der Diskussion über das Binnen-I in Verbindung gebracht worden.