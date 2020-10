Innsbruck droht rote Ampel: "Irgendwo feiern geht nicht mehr"

Er sei ja auch ein geselliger Mensch, versichert Bürgermeister Georg Willi (Grüne). Aber dennoch müsse er die Innsbrucker dringend bitten, ihre sozialen Kontakte ab sofort einzuschränken: "Das Feiern in großen Gruppen irgendwo geht einfach nicht mehr", mahnt Willi Donnerstagvormittag bei der Vorstellung des neuen "Corona Center" in der Tiroler Landeshauptstadt. "Sonst haben wir jeden Tag diese Zuwächse, wie wir sie jetzt haben - weil sich zu viele Leut' irgendwo treffen, zusammen hocken, feiern, was auch immer. Das geht einfach nicht mehr."

"Neue Achtsamkeit"

245 Neuinfektionen wurden bis Mittwochabend aus Tirol gemeldet, es gibt 1.188 aktive Fälle im Bundesland. Innsbruck stand am Mittwoch bei 380 Infizierten - so viele hat kein anderer Tiroler Bezirk. Der Stadt droht, heute noch von der Corona-Kommission im Bund auf Rot geschaltet zu werden.

Der grüne Stadtchef fordert aus dem Grund die Mitarbeit aller. "Wir müssen die Leute dazu bringen, eine neue Achtsamkeit zu leben. Neue Achtsamkeit heißt, die Leute dazu zu bringen, ihre sozialen Kontakte einzuschränken." Das sei nicht leicht gesteht Willi ein, aber: "Man muss sich fragen, wie viele Kontakte muss ich haben, damit mein soziales Leben in Balance bleibt? Wie weit ist es möglich, mich einzuschränken?"