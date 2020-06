Brandstifter zündete Kinderwagen an

Innsbruck.Die Wände des steilen Stiegenhauses sind rußgefärbt. Der Brandgeruch liegt auch am Freitag noch schwer in der Luft. Donnerstagabend hat ein Unbekannter hier mehrere im Eingangsbereich des Mehrparteienhauses in der Innsbrucker Schöpfstraße abgestellte Kinderwägen angezündet. Von ihnen sind nur noch Gerippe geblieben.

"Einige Bewohner haben jetzt Angst und fragen sich, was passiert wäre, wenn es mitten in der Nacht gebrannt hätte", sagt Thomas Lechner, der ein Lokal im Erdgeschoß betreibt. Die Rauchentwicklung sei enorm gewesen. Die hat es vier Bewohnern auch unmöglich gemacht, das Gebäude über das Treppenhaus zu verlassen. Sie mussten von der Feuerwehr mit der Drehleiter aus dem zweiten Stock geborgen werden.