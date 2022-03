Innenminister verspricht: "Niemand wird ins Kriegsgebiet zurückgeschickt"

Wie viele Schutzsuchende Österreich aufnehmen könnte, darüber wollte Karner nicht spekulieren. Vor allem deshalb, weil viele Familien weiterreisen würden. In den vergangenen Tagen seien es etwa 70 Prozent gewesen, so der Innenminister. Karner stellte im ORF-"Report" aber klar, dass "niemand ins Kriegsgebiet zurückgeschickt wird".

Flüchtlingslager

Auf die Frage, wo der Unterschied zu jenen Kindern sei, die in Flüchtlingslagern in Moria (Griechenland) oder in Afghanistan sitzen, reagierte Karner so: Man dürfe die aktuelle Situation nicht mit jener in den Jahren 2015 und 2016 vergleichen. Damals seien Menschen aus Drittstaaten, aus Pakistan und der Türkei, nach Österreich geflüchtet. "Auch damals haben wir geholfen", betonte Karner. Viele erhielten aber einen ablehenden Bescheid, weil sie "aus wirtschaftlichen Gründen" nach Österreich gekommen seien, so Karner.