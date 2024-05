Mann starb nach Infusion: Schwere Vorwürfe gegen Kärntner Arzt

Dem Ehepaar war dieser Arzt bereits vertraut: Schon einige Jahre zuvor hatte sich Erwin S. in einer Privatklinik ein Vitaminpräparat von genanntem Arzt verabreichen lassen. Kurzerhand wurde deshalb ein Termin vereinbart, um eine Infusionstherapie mit Katzenkralle und Vitamin C zu erhalten.

Der Alchemist wiederum verwies Erwin S. zusammen mit seiner Frau Evelyn S. an einen Arzt, dessen Ordination direkt an die des Alchemisten grenzte.

Kurze Zeit später klagte Erwin S. über Atemnot und ein Druckgefühl in der Brust. Wieder habe der Kärntner Arzt laut Schilderungen der Ehefrau beschwichtigt, den Puls aber überprüft. Dieser soll leicht erhöht gewesen sein.

Das Ehepaar wurde mit dem Hinweis, Erwin S. solle sich zuhause ausruhen, aus der Ordination entlassen. Während seine Frau ins Krankenhaus fahren wollte, wollte Erwin S. dem Ratschlag des Arztes folgen.

Zuhause angekommen verschlimmerte sich der Zustand des Kärntners weiter. Nach weiterer Rücksprache mit dem Mediziner, der die Infusion gelegt hatte, wurde die Rettung alarmiert. Bis die Einsatzkräfte eintrafen, soll das linke Bein taub geworden sein.

Im Krankenhaus konnte schließlich festgestellt werden, dass Erwin S. einen Herzinfarkt erlitten hatte, welcher in Folge einen Schlaganfall auslöste. Aufgrund des erlittenen Hirnschadens wurde er in den künstlichen Tiefschlaf versetzt. Am 24. Mai 2023 verstarb er an den Folgen.