Infizierte Unfallopfer: Ersthelfer in Sorge vor dem Coronavirus

Es war ein dramatischer Aufruf, der am vergangenen Sonntag nach einem Verkehrsunfall auf der Wiener Außenring Schnellstraße S1 durch die Medien ging. Nachdem eine 37-jährige Staatsanwältin bei Korneuburg mit ihrem Wagen verunglückt war, suchte die Polizei per Zeugenaufruf verzweifelt nach jenem Autolenker, der dem Unfallopfer Erste Hilfe geleistet hatte. Es bestand der dringende Verdacht, dass sich der engagierte Zivilist bei der Frau mit dem Coronavirus angesteckt haben könnte.

Am Tag vor dem tödlichen Crash war ein enger Verwandter der Staatsanwältin positiv auf das Virus getestet worden, er war in Quarantäne. Aus einer Nachricht der Staatsanwältin an ihre Familie ging hervor, dass auch sie davon ausging, das Virus in sich zu tragen. Um ihre Gedanken zu sammeln, soll sie sich ins Auto gesetzt haben und eine Runde gefahren sein.

Reanimation gescheitert

Dabei kam es auf der S1 beim Tunnel Tradenberg im Bezirk Korneuburg zu dem verheerenden Crash. Der Wagen überschlug sich mehrmals und die Frau wurde im Wrack eingeklemmt. Ein nachkommender Fahrzeuglenker eilte der Verunglückten sofort zu Hilfe. Trotz rascher Reanimationsmaßnahmen durch die Crew des ÖAMTC-Rettungshubschraubers gab es für die 37-Jährige keine Rettung mehr. Sie starb noch an der Unfallstelle.