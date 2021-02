In Salzburg bisher acht britische Coronavirus-Mutationen bestätigt

Im Bundesland Salzburg sind bisher acht britische Virusmutationen bestätigt worden. Was südafrikanische und brasilianische Virusmutationen betrifft, so gebe es in Salzburg mit Stand von heute, Freitag, 10.00 Uhr weder einen bestätigten Fall noch einen Verdachtsfall, erklärte ein Sprecher des Landes auf APA-Anfrage. Im Bezirks-Ranking weist der Lungau nach wie die höchste 7-Tage-Inzidenz in ganz Österreich auf. Verschärfte Corona-Maßnahmen sind dort vorerst nicht geplant.

Die acht bestätigten Fälle der britischen Virusvariante sind im ganzen Bundesland verteilt. "Ich denke, wir können die britische Mutation nicht mehr aufhalten, eventuell gelingt uns das mit den beiden anderen", erklärte Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz.

Im Bundesland Salzburg betrug die 7-Tage-Inzidenz mit Stand von Freitag, 8.30 Uhr laut Landesstatistik 180, im Lungau 366. Damit ist das Sorgenkind nach wie vor der Bezirk Tamsweg. Eine Häufung von Infektionen gab es dort zuletzt unter anderem in Familien, Firmen und Seniorenheimen. Verschärfte Corona-Maßnahmen seien derzeit nicht geplant, sagte ein Sprecher von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) im APA-Gespräch. Man habe die regionalen Entwicklungen aber mit Argusaugen im Blick. Sollten spezielle Fälle oder Entwicklungen negativer Art auftauchen, dann werden weitere Maßnahmen mit den Gesundheitsbehörden abgewogen.