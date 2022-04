In Österreich gesuchter Rumäne in Mailand festgenommen

Die italienische Polizei hat am Samstag auf dem Mailänder Flughafen Malpensa einen von der österreichischen Justiz gesuchten Rumänen festgenommen. Der 34-Jährige traf an Bord einer Maschine aus New York ein und zeigte einen irischen Pass, dessen Foto Verdacht bei den italienischen Grenzbehörden weckte.

Der Rumäne konnte dank der Fingerabdrücke identifiziert werden. Die Polizei stellte fest, dass gegen ihn in seiner Heimat und in Österreich europäische Haftbefehle wegen Diebstählen und Überfällen erlassen worden waren. Der Mann befindet sich in der Strafanstalt der lombardischen Stadt Busto Arsizio bei Mailand und soll an Österreich ausgeliefert werden, berichtete die Polizei.