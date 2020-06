In Kärnten ist schon wieder der Bär los

Dass Bären kurz nach ihrer Winterruhe Schäden verursachen, ist nahezu auszuschließen. "Sie spüren zuerst Fallwild in Lawinenhängen auf, das sie aufgrund ihres feinen Geruchssinns sofort orten können", berichtet Gutleb.

Die Bärenpopulation in Kärnten wird auf zehn Tiere geschätzt. Besonders stolz sind die Kärntner Bärenfreunde auf die Tatsache, dass im vergangenen Jahr erstmals Bären-Nachwuchs registriert wurde. In Kirchbach gab es die verbriefte Sichtung einer Mutter mit zwei Jungen. In Slowenien schätzt man die Zahl der Braunbären auf etwa 450. Einige wandernde Individuen erreichen immer wieder das Grenzgebiet Österreich-Slowenien- Italien.