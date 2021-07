Bereits 60 Hektar Wald in Flammen

In einer Aussendung des Bundesheers heißt es, die Flammen seien teilweise 60 bis 70 Meter hoch. Die Bundesheerhubschrauber flogen demnach bereits 150.000 Liter Löschwasser in 300 Flügen auf den Berg. Der Luftraum in dem Gebiet wurde gesperrt, um die Sicherheit der Löschflüge zu gewährleisten. Damit die Hubschrauber rund um die Uhr löschen können, wurde an Ort und Stelle ein eigener Tankwagen mit 14.000 Litern Treibstoff bereitgestellt. 350 Soldaten seien in Kärnten einsatzbereit. Sie sollen laut Brandner eventuell für die Brandwachen und Aufräumarbeiten eingesetzt werden. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.