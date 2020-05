In der Nacht erreicht die "Alpenperle" Kärnten

Das Ausflugsschiff "Alpenperle" hat die erste Etappe seiner Reise von Oberösterreich zum Weißensee in Kärnten gut überstanden. Pünktlich um 4.30 Uhr erreichte der 165 Tonnen schwere Sondertransport am Dienstag die erste Station in Grimmenstein. "Die 15 Personen, die dem Konvoi angehören, werden sich nun ein wenig ausschlafen, bevor die Reise weitergeht", sagt Johann Fellner vom Transportunternehmen, das die spannende Reise des „schwimmenden Riesen“ organisiert.

Die erste Nacht von Montag auf Dienstag verlief ohne besondere Vorkommnisse: zwei Baustellen auf der A8 bei Haag-Pichl sowie auf der A1 bei Ybbs mussten geräumt werden. An der Baustelle bei Alland auf der A21 wurde das Schiff per Hydraulik wie geplant ein wenig angehoben, damit man die Schutzwände passieren konnte.