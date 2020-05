Die spannende Reise der "Alpenperle"

Den Sondertransport muss der Besitzer der " Alpenperle", Christian Müller, selbst stemmen. "Budgetiert ist das Abenteuer mit allen Auflagen, Sperren, Begleitfahrzeugen und so weiter mit 100.000 Euro. Ich weiß aber, dass man die konkreten Ausgaben im Vorfeld nicht beurteilen kann", sagt Müller.

Dass der Transport ausgerechnet in dieser Woche stattfindet, hat übrigens mehrere Gründe: "Das Schiff wurde erst kürzlich fertiggestellt. Wir sahen aber von einer Überstellung im September ab, weil wir die Alpenperle in Techendorf am Weissensee durch den Campingplatz transportieren müssen", klärt Müller auf. Im November hingegen sind am auf 930 Meter hoch gelegenen Weißensee meist schon die ersten Schneefälle zu verzeichnen. Der See selbst friert relativ schnell zu und bietet den Eisläufern ab Dezember rund 100 Tage Natureis. Zehntausende Holländer nutzen das im Winter für ihren Lieblingssport.