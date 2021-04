"Unnötig": Ärztekammer rügt Apotheken wegen Impfangebot

"Sinnlose Experimente"

Die Ärztekammer hat sich vom dem Angebot der Apothekenkammer wenig begeistert gezeigt. "Die Apothekerschaft möge bitteschön bei ihren Leisten bleiben", so Thomas Szekeres, Präsident der Österreichischen Ärztekammer, am Montag via Aussendung.

Derzeit übersteigen ohnedies die impfwilligen Ärzte die Menge an vorhandenem Impfstoff bei weitem.