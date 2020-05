Impfgegner darf nach 4 Jahren wieder praktizieren

Seine Ordinationsräume hat Johann Loibner nie aufgegeben. Sobald wie möglich will der Steirer dort wieder Patienten in seiner Privatpraxis behandeln: Vier Jahre lang durfte der Allgemeinmediziner aus Ligist in der Weststeiermark nicht praktizieren.

Die Ärztekammer erteilte ihm 2009 ein Berufsverbot und strich ihn von der Ärzteliste. „Weil ich eine andere Meinung zu einem herrschenden Thema habe“, erläutert Loibner. „Dass da jemand deshalb ein Berufsverbot bekommt, ist einzigartig.“ Der 69-Jährige ist erklärter – wie auch in der Ärzteschaft umstrittener – Gegner von Schutzimpfungen aller Art und sprach sich in Vorträgen wiederholt dagegen aus. Für die Standesvertretung kam das „einer Bagatellisierung von Krankheitsrisken“ gleich. Zum „Schutz der Öffentlichkeit“ wurde Loibner das Recht zu praktizieren verwehrt. Das Amt der Landesregierung bestätigte den Spruch der Ärztekammer wenige Monate später.