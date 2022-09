Immer mehr Hilferufe: Wenn der Kühlschrank leer bleibt

Es sind Geschichten, die unter die Haut gehen: Wie der Hilferuf einer alleinerziehenden Mutter mit zwei Kindern. Trennung, Umzug, hohe Miete und die Kaution, die nicht aufzubringen war. „Sie war kurz davor, auf der Straße zu stehen“, erzählt Melanie Fritzer, die Leiterin der Sozialberatung der Caritas Salzburg. Oder: Eine am Boden zerstörte Mindestpensionistin, die die drohenden Belastungen in der kalten Jahreszeit nicht stemmen wird können. Fritzer und ihr Team kennen die Schicksale aus vielen langen Gesprächen.

Armut ist kein Randphänomen mehr

Immer mehr Menschen stehen vor einem Dilemma: Ihre Geschichten sind kein Randphänomen. Wenn das Geld nicht mehr für Stromrechnung, Miete und einen vollen Kühlschrank reicht, ist der Druck enorm. Selbst Grundnahrungsmittel wie Nudeln, Reis oder Öl belasten mittlerweile Geldbörsen, wo jeder Euro umgedreht werden muss. Hochwertiges Brot droht ein Luxusgut zu werden. Den Weg zur Caritas scheuen trotzdem viele Betroffene, bis es gar nicht mehr anders geht.

Der Verzweiflungsgrad sei in immer mehr Beratungsgesprächen hoch, so der Eindruck bei der Caritas. Das Geld wird oft schon Mitte des Monats knapp. Fleiß, selbst in Vollzeit-Jobs, und ein enormer Wille, vor allem auch den Kindern zuliebe zurechtzukommen, reiche oft nicht mehr aus. Dass etwa kein Geld für eine Schultasche da ist, bereite immer mehr Müttern schlaflose Nächte.

Die Armut sei mitten in der Gesellschaft angekommen, meint Fritzer. Und die offenen Rechnungen werden immer höher. „Beträge jenseits der 1.000 Euro sind keine Seltenheit mehr.“

Wie die Caritas helfen kann

Die Caritas-Berater sind in vielen Fällen Vermittler. „Wir versuchen, bei Vermietern oder Stromanbietern Stundungen zu erreichen.“ Oder es hilft schon ein einfacher Anker: Immer mehr Menschen helfen Lebensmittelgutscheine aus akuter Not.