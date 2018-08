Immer mehr Eltern wollen ihre Kinder selbst unterrichten

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft (KJA) schlägt Alarm: Im Schuljahr 2017/’18 wurden bundesweit 2330 Kinder für häuslichen Unterricht angemeldet. Den Leistungsnachweis erbrachten sie am Semesterende in Externistenprüfungen. Das ist in Österreich laut Staatsgrundgesetz zwar ein Grundrecht – nach Ansicht von Experten aber eine höchst fragwürdige Praxis.

Wiens Kinder- und Jugendanwalt, Ercan Nik-Nafs, spricht insofern von einem Riesenproblem. Denn zum einen müssen Eltern, die bei der jeweiligen Schulbehörde häuslichen Unterricht beantragen, weder fachliche oder pädagogische Eignungen, noch einen Lehrplan vorweisen können. Zum anderen werde den Kindern die soziale Interaktion in den Schulen vorenthalten. „Und Schule ist immer auch eine Entfaltungs- und Schutzzone“, erklärt Nik-Nafs.