Immer häufiger grüne Weihnachten in Österreich

Blick zurück

Besonders in den 60er Jahren lag zu Weihnachten häufig Schnee, in Klagenfurt war es damals sogar jedes Jahr weiß. Die Rekorde aus dem Jahr 1969 im Norden und Osten haben bis heute Bestand: Damals gab es in Linz 24, in Wien 30 Zentimeter, in Eisenstadt 39 Zentimeter und in St. Pölten sogar 50 Zentimeter Schnee.

In den letzten Jahrzehnten sei die natürliche Schwankung von der menschengemachten Klimaerwärmung zunehmend überlagert worden, sagt ein Experte von UWZ. Der Dezember hat sich in Österreich seit den 1990er Jahren schon um 1,5 Grad erwärmt. Das wirkt sich auch auf die Schneelage zu Weihnachten aus.