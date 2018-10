"Immer das gelindeste Mittel bei Wölfen wählen"

Zwei Mal soll ein Wolf in dieser Woche Schafe und Ziegen gerissen haben – einmal in St. Andrä-Wördern und einmal in Klosterneuburg (beide im Bezirk Tulln, NÖ). Doch kann er deswegen geschossen werden? Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wann ist ein Wolf ein „ Problemwolf“?

„Ein Wolf, der die Scheu vor den Menschen verliert, etwa weil er angefüttert wurde und die Verbindung vom Futter zum Menschen hergestellt hat, kann zum Problem werden“, erklärt Georg Rauer von der Veterinärmedizinischen Universität. Auch ein Wolf, der wiederholt adäquate Schutzmaßnahmen überwindet und Tiere reißt , müsse als problematisches Tier eingestuft werden. „Ein richtiger Herdenschutz sind aber Netze, die einen Meter hoch sind und Strom führen. Da springen Wölfe nicht drüber. Herkömmliche Weidezäune dienen nur dazu, dass Schafe nicht ausbüxen“, sagt WWF-Experte Christian Pichler. „Erst wenn ein Wolf fachgerechten Schutz überwindet, ist es ein Problemwolf.“