Der Wolf nähert sich der Großstadt

Schon bald könnte der Wolf auch in Wien ankommen: Der jüngste Vorfall ereignete sich in Klosterneuburg – nur wenige Kilometer vor der Stadtgrenze. Im Stadtteil Kritzendorf in Klosterneuburg wurden sieben Schafe – fünf Lämmer und zwei Mutterschafe – gerissen und es besteht der Verdacht, dass es wieder die Spur eines Wolfes ist. Vor wenigen Tagen ist die Auswertung der DNA-Spuren von einem Fall in St. Andrä-Wördern im Bezirk Tulln bekannt geworden. Das Ergebnis bestätigt, dass das Tier fünf Ziegen und zwei Schafe gerissen hatte. Bei dem Fall in Klosterneuburg hat das Amt der NÖ Landesregierung bekannt gegeben, dass die Schafe in einem gezäunten Gehege einem Wolf zum Opfer gefallen sind. Experten der Veterinärmedizinischen Universität (Vetmed) sind dabei, die DNA-Proben zu analysieren.

"Kein Vertrag mit Menschen"

Daniel Heindl von der Landwirtschaftskammer und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Wolf sagt: „Es ist Wunschdenken, dass sich Wölfe nur in Nationalparks aufhalten. Wölfe können gut in Kulturlandschaften leben und sich fortpflanzen, auch in dicht bewohnten Gebieten.“ Sollten genügend Nahrung, sowie Ruhezonen verfügbar sein, finde schnell eine Rudelbildung statt. „Sie brauchen nur Rückzugsorte für die Aufzucht der Welpen, mit allem anderen können die Tiere gut umgehen und damit leben“, sagt Heindl.

Man könne nie sagen, wo das nächste Rudel vorkomme. Der Wienerwald mit seinen vielen Wäldern, der Bezirk Tulln oder gar der Nationalpark Donau-Auen seien allesamt nicht auszuschließen. Es sei gar vermessen zu sagen, dass er nicht auch in Wien leben kann – gelte die Stadt im Europavergleich doch als eine der grünsten. Füchse kämen hier schließlich auch gehäuft vor. „Dass ein Wolf am Ring entlang spazieren wird, bezweifle ich, aber vielleicht im Prater“, sagt Heindl. Wölfe hätten jedenfalls keinen Vertrag mit Menschen abgeschlossen und würden nach ihren Kriterien leben.