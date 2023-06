Im Großen Palmenhaus in Wien putzte schon die Marine die Fenster

40.000 Glastafeln hat das Große Palmenhaus in Schönbrunn. Und die befinden sich teilweise in bis zu 28 Metern Höhe. Kein Wunder also, dass Kaiser Franz Joseph für dessen Reinigung eigens die wagemutigen Marinekadetten aus Triest beorderte. Nach der Monarchie kam diese Aufgabe den Gärtnern der Anlage zu. Jeden Sommer putzten sie in Badehose und mit Bürste die Fassade, sagt Daniel Rohrauer, Institutsleiter der Botanischen Sammlungen der Bundesgärten. Schließlich sollte das Palmenhaus Besucherinnen und Besucher anlocken.