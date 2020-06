Im Gebirge kommt wieder Schnee dazu

Sonnenskifahrer sollten noch rasch das derzeitige Hoch nutzen, denn bald ist es mit dem Kaiserwetter vorbei. Die lang andauernde Hochdruckphase nimmt allmählich ein Ende. Atlantische und mediterrane Tiefdruckgebiete nehmen wieder mehr Einfluss auf das Wetter. Vor allem in alpinen Regionen bedeutet das Schnee und Regen. Im Flachland bleibt es dafür überdurchschnittlich warm.

Für Frühlingsfans gibt es zunächst noch gute Nachrichten. „Heute Freitag und morgen Samstag bleibt es mit Föhnunterstützung recht mild mit Werten bis zu 13 oder 14 Grad und in den zuletzt recht trüben Regionen steigen die Chancen auf Sonnenschein“, prognostiziert der Meteorologe Clemens Teutsch-Zumtobel vom Wetterdienst UBIMET. Besonders in den westlichen Alpentälern greift am Samstag der Südföhn mit starken bis stürmischen Böen bis in die Täler durch, gegen Abend bricht er von Westen her zusammen. Von Vorarlberg über Tirol bis in die westliche Obersteiermark und Unterkärnten beginnt es nach und nach zu regnen und zu schneien. „Die Schneefallgrenze sinkt von West nach Südost auf 400 bis 900 m ab, also bis in die meisten Alpentäler.“