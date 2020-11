IGGÖ zu Imam-Ausbildung: "Frage der Finanzierbarkeit"

In 45 Moscheen fehlt laut IGGÖ derzeit ein „hauptberuflicher Imam“. Ehrenamtliche Mitglieder springen in die Bresche, was nicht verboten ist, wie die IGGÖ klarstellt: „Grundsätzlich ist im Islam jeder dazu befähigt, die Gemeinde zumindest im Gebet zu leiten, also vorzubeten.“

Sehr wohl könnte es sich aber auf die Qualität der Gottesdienste auswirken. Dass die Gemeinden politisch unter Druck stehen, macht den Beruf des Imams nicht attraktiver: Als Folge des Anschlags in Wien sollen unter anderem Imame in Zukunft in einem Register verzeichnet werden. Ein solches Register führe man seit Jahren, zeigte sich die IGGÖ-Präsident Ümit Vural verwundert: „Aber wie hätte das jetzt den Attentäter aufhalten sollen?“