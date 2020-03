"IGGÖ" statt "Islam": Muslime fechten Zeugnis-Causa erneut an

Er fühle sich den Muslimen gegenüber weiterhin in der Verantwortung, wieder Rechtssicherheit herzustellen, sagt IGGÖ-Präsident Ümit Vural. Zumal bei den anderen Glaubensbekenntnissen auch nicht der Name der Institution in den Zeugnissen stehe. Da die Kürzel „IGGÖ“ oder „ islam. (IGGÖ)“ als Bezeichnungen für eine Konfession „keinesfalls zulässig“ seien, werde man erneut einen Individualantrag beim VfGH einbringen, kündigt Vural – seines Zeichens selbst Jurist – an.