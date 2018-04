Identitären Chef wieder in London verhaftet

Für die englischen Identitären ist die Ausweisung ein klarer Verstoß gegen die Meinungsfreiheit und dem Recht sich im gesamten Gebiet der Europäischen Union frei zu bewegen und aufzuhalten. „Die Behauptung, dass die beiden Personen gefährlich sind, ist lächerlich, ebenso wie die Vorstellung, dass bei einer privaten Veranstaltung, an der nur unsere Unterstützer teilnehmen, eine größere Störung auftreten könnte“, heißt es von den britischen Identitären.

Laut einer Twitter-Meldung von Sellners Freundin, der amerikanischen Rechts-Aktivistin Brittany Pettibone, durfte er nach 24 Stunden einen Anruf machen. Er dürfe nicht nach England einreisen, weil seine Werte nicht mit denen des Vereinten Königreichs kompatibel seien. Bereits im März wurde der Identitäre am Flughafen London Luton festgehalten und durfte nicht einreisen, der KURIER hat berichtet. Er wollte eine Rede über „Meinungsfreiheit in der modernen Welt“ am Speakers Corner in London halten. Sellner teilte in seinen Youtube-Videos mit, dass er gegen das Vorgehen der britischen Behörden Klage einreichen will.