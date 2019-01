Identitäre haben "Grenze noch nicht überschritten"

Das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes (DÖW) hat eine kurze Beschreibung für die Identitäre Bewegung: rechtsextrem in moderner Form.

Das Urteil von Juristen ist komplexer. Es fehle der „zweifelsfreie Nachweis“, dass diese Gruppe unter den Chefs Martin Sellner und Patrick Lenart „zu Hass aufgestachelt“ hätte, wertet ein Senat des Oberlandesgerichts Graz Mittwochnachmittag: Die Freisprüche für 16 Männer und eine Frau, die im Vorjahr wegen Verhetzung und Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagt waren, sind rechtskräftig.

Die letzte Instanz setzt damit die Grenze fest, zu der sich die Identitären wagen dürfen, ohne dass ihnen das Recht droht. „ Agitation ist als Hetze zu verstehen, aber auch als politische Propaganda“, begründet der vorsitzende Richter. „Dazwischen ist ein fließender Übergang, bei dem wir die Grenze noch nicht überschritten sehen.“

Drei Vorfälle führten zu der Anklage: Eine mit Parolen gestörte Vorlesung an der Uni Klagenfurt, bei der ein Mann in Lederhosen von vermeintlichen Burkaträgerinnen symbolisch gesteinigt wurde. Ein „Islamisierung tötet“-Plakat auf dem Dach der grünen Parteizentrale in Graz samt verschüttetem Kunstblut. Außerdem ein Transparent, das die Identitären auf der türkischen Botschaft in Wien entrollten: „Erdogan, hol deine Türken ham“.