"Ich bin Masochist. Ich fahre gerne nach Wien"

Das Buch: Ana Zirner und August Zirner beginnen etwa zeitgleich damit, sich für die Geschichten ihrer Großmütter zu interessieren. Sie blicken nach Wien, in die Zeit zwischen den Weltkriegen. Augusts Großmutter Ella Zirner-Zwieback leitet das noble Modekaufhaus »Maison Zwieback« in der Kärntnerstraße. Sie gilt als Grande Dame des Wiener Großbürgertums. Gleichzeitig lebt dort das Mädchen Laura Wärndorfer. Die Stoffe der Spinnerei von Lauras Vater werden in Ellas Kaufhaus verarbeitet. Doch die beiden begegnen einander erst später, im Jahr 1942 in New York.

Die Autoren: Ana Zirner, geboren 1983, ist Autorin und Bergsportlerin, nachdem sie als Film- und Theaterregisseurin sowie als Kulturmanagerin tätig war. August Zirner, geboren 1956, ist Schauspieler und Musiker. Als Kind österreichischer Emigranten jüdischer Herkunft kam er in den Vereinigten Staaten zur Welt, seit 1973 lebt er in Europa. Er hat in über 140 Filmproduktionen mitgewirkt. Acht Jahre lang war er an den Münchner Kammerspielen, außerdem am Schauspielhaus Zürich und am Burgtheater in Wien.

Buchpräsentation

Ana Zirner und August Zirner präsentieren „Ella und Laura“ am 24. Oktober um 11 Uhr im Theater in der Josefstadt. Info:

josefstadt.org

Lesung

Am 9. November, 20 Uhr, wird August Zirner mit Sven Faller im Musikverein mehr zu seiner Lebensgeschichte erzählen. Info: musikverein.at