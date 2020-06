Hypo braucht Aufschub für Verkauf

Übrig bliebe 2016 dann noch eine Rest-Hypo mit einem Volumen von etwa fünf bis sechs Milliarden Euro, das allmählich abgebaut werden soll. In diesem Problem-Teil der Bank, der heute noch zwölf Milliarden Euro schwer ist, befinden sich vor allem nicht oder nur teilweise einbringliche Kredite, Immobilien und Leasingverträge, die allmählich auslaufen. Neugeschäft wird dort keines mehr gemacht .

Dieser Bankteil schafft auch die Eigenkapitalvorschrift der Finanzmarktaufsicht nicht. Derzeit analysieren Prüfer der Nationalbank am Hypo-Sitz in Klagenfurt, wie viel Kapital die Hypo noch braucht. 1,5 Milliarden Euro zusätzlich forderte die Aufsicht vor einem Jahr. Ditz will so einen Kapitaleinschuss des Staates in die Hypo unbedingt abwehren. "Warum muss man eine neue Zuschussdebatte führen? Dieser Bankteil macht kein Neugeschäft mehr, die Hypo gehört ohnehin dem Staat. Abgerechnet wird am Schluss und doch nicht jetzt", argumentiert Ditz. Und mit 9,6 Prozent Eigenkapital liege die Hypo insgesamt auch über den Mindestkapitalvorgaben. Zusätzliche Kapitalforderung seien unverständlich – noch dazu im Wahljahr 2013.