Misstöne um steirische Hymne: Wie FPÖ-Landeschef auf die Kritik reagiert

Der Plan von Blau-Schwarz, die steirische Landeshymne verfassungsrechtlich abzusichern, rief Slowenien auf den Plan.

Schließlich würden gleich in der ersten Strophe Regionen als "der Steirer Land" besungen, die seit 1919 eben nicht mehr in der Steiermark liegen: Das "Wendenland am Bett der Sav'" und das "Rebenland im Tal der Drav'" liegen in der Štajerska, der einstigen Untersteiermark, die mit dem Friedensvertrag von Saint-Germain erst zum SHS-Staat aus Serbien, Kroatien und Slowenien (später Jugoslawien) kam.